شكرا لقرائتكم خبر عن “الحصيني”: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا وهطول أمطار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ اليوم الخميس ارتفاع في الحرارة على معظم المناطق، وسيتراوح هذا الارتفاع من 4 إلى 6 درجات مئوية.

وأضاف “الحصيني” أن ذروة الارتفاع في درجة الحرارة سيكون يوم غد الجمعة، حيث تميل الأجواء للحرارة، في حين يتسرب هواء بارد مع رياح اعتبارًا من مساء يوم غد على المناطق الشمالية، وستؤثر هذه الأجواء من يوم السبت إلى المناطق الوسطى ثم الغربية والشرقية.

وتوقع نشاط رياح وهطول أمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، وستكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، وبين المربع عفيف وشقراء والقصيم والزلفى وجنوب المدينة المنورة، وشرق المنطقة الشمالية .