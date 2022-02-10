Xiaomi تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد.. المواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات علن الهاتف الذي ستطرحه Xiaomi قريبا ليكون أحد أفضل الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد.



وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Redmi K50 Gaming Edition، وسيحصل على أداء عال جدا في العمل مع مختلف أنواع البيانات بفضل معالج مطور عن معالجات Snapdragon 8 Gen 1، وسيجهز بجهاز رجاج من فئة CyberEngine (AAC 1016)، سيمنح مستخدمي الهاتف من هواة الألعاب الإلكترونية ارتجاجات تفاعلية مميزة.

وسيحصل الجهاز أيضا على شاشة بمقاس 6.67 بوصة، تتمتع بدقة عالية جدا ومعدل تردد يصل إلى 144 هيرتزا، ما يجعلها مناسبة للعمل مع أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية، وستحمى هذه الشاشة بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

وستجهزه Xiaomi بمكبرات JBL عالية الأداء، وأزرار خاصة للتحكم بالألعاب الإلكترونية، ونظام تبريد خاص للمعالج واللوحة الأم، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير يمكن شحنها خلال 17 دقيقة بفضل شاحن باستطاعة 120 واطا، فضلا عن أنه سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ونظام تشغيل Android 12 مع واجهات MIU 13، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني