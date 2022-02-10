بسبب هذا العيب.. تسلا تسحب 26 ألف سيارة في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأربعاء إن شركة تسلا تستدعي 26681 مركبة بسبب خطأ في البرمجيات قد يؤدي إلى مشاكل في إذابة الجليد على الزجاج الأمامي.



وأبلغت تسلا الجهات التنظيمية الأمريكية أن الخطأ قد يتسبب في فتح صمام في مضخة الحرارة عن غير قصد وحبس المادة المبردة داخل جهاز التبخير. وستجري تسلا تحديثاً للبرنامج لمعالجة المشكلة.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات من طرازات 3 وإس وإكس إنتاج 2021-2022 وطراز واي إنتاج 2020-2022 التي قد لا تتوافق مع المعايير الاتحادية لسلامة المركبات. وهي أحدث عملية ضمن سلسلة سحب لسيارات كهربائية من إنتاج الشركة التي مقرها تكساس.

وقالت تسلا إنها ليست على علم بوقوع أي إصابات أو حوادث تتعلق بأحدث عملية استدعاء لكن الإدارة الوطنية لسلامة المرور قالت إن العيب قد يقلل من كفاءة الرؤية عبر الزجاج الأمامي في ظروف معينة الأمر الذي قد يزيد من خطر حوادث الاصطدام.