شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر فى محافظة واسط العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في قضاء بدرة في محافظة واسط.
وذكرت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الهزة وقعت صباح اليوم الخميس، وبلغت قوتها 3.5 درجة وتبعد 21 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط.
ودعت الهيئة إلى أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة.