شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر فى محافظة واسط العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في قضاء بدرة في محافظة واسط.