شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يكشف: اليوم بداية موسم “العقارب”.. وهذه أبرز خصائصه المناخية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الخميس هو أول أيام العقارب.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن نوء العقارب «ليس نجماً» إنما هي صفة، تتصف بها هذه الأيام وهي ثلاثة منازل:

1- سعد الذابح، العقرب الأولى «السم».

2 – سعد بلع، العقرب الثانية «الدم».

3 – سعد السعود، العقرب الثالثة «الدسم».

وأضاف أن نوء العقارب، لها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً، وهي مظنة البرد متى هبت رياح باردة أصلها قطبي، قد يحصل منه أضرار.

وأشار إلى أن سعد الذابح وسعد بلع من فصل الشتاء، وسعد السعود من فصل الربيع وهي معتدلة الأجواء، مضيفًا أن العامة تقول: “إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب”.