“توكلنا” يزف بشرى للفئات الأشد احتياجاً عبر منصة “إحسان”

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أتاح تطبيق توكلنا إمكانية التبرع للفئات الأشد احتياجاً في منصة “إحسان”، في مختلف مجالات الخير عبر خدمة التبرع مع إحسان. وتشمل فرص التبرع المتاحة، فرص عامة وتيسرت وفرجت. حيث تتضمن خطوات التبرع، الدخول إلى تطبيق توكلنا ثم اختيار التبرع مع إحسان. كما تشمل الخطوات أيضا، اختيار مجال ومبلغ التبرع، وأتمم عملية الدفع “التبرع”.

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