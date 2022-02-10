شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحاصر مدينة حرض ويستعد لاقتحامها خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحكمت قوات الجيش اليمن الحصار على عناصر جماعة الحوثى وسط مدينة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة، بعد أن أمّنت سلسلة جبلية شرق المدينة كانت العناصر الحوثية، تحاول عبرها فك الحصار المضروب على عناصرها منذ يوم الجمعة الماضى.

وذكر مصدر ميدانى، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، بأن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أحكمت سيطرتها على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض، التي يتحصن بها المئات من عناصر الجماعة الحوثية، وأنها بصدد تنفيذ عمليات تمشيط واقتحام في الساعات المقبلة، إذ لم يعد أمام هذه العناصر سوى الاستسلام أو القتال حتى الموت .

وأكد المصدر بأن قوات الجيش الوطني وألوية اليمن السعيد، حققت تقدماً جديداً شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف عناصر الحوثى.. وكانت قوات الجيش اليمني كبدت، أمس، عناصر الحوثي عشرات القتلى والجرحى في محافظتي مأرب والجوف .