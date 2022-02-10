شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، عن بدء إيداع الدفعة الـ 51 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر فبراير الجاري المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس. فيما ينتظر أن يعلن حساب المواطن تفاصيل هذه الدفعة بعد انتهاء الإيداع.

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