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اليمن يعلن مقتل وإصابة 73 شخصا جراء ألغام الحوثيين فى يناير الماضى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المرصد اليمنى للألغام، المعنى بتوثيق ضحايا الألغام ومخلفات الحرب باليمن،  مقتل 36 شخصا وإصابة 37 آخرين نتيجة ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثى خلال شهر يناير الماضى .

 

وأوضح المرصد – حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – أنه تم توثيق مقتل 30 مدنيا بينهم أطفال معظمهم فى شبوة ثم الحديدة، مأرب والجوف، وإصابة نحو 35 آخرين من المدنيين بعدد من المحافظات .

 

وأشار إلى أنه تم تسجيل مقتل 6 عاملين فى نزع الألغام وإصابة 2 آخرين أثناء تأديتهم عملهم بمديرية حيس الحديدة وفى محافظة شبوة و حريب بمحافظة مأرب .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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