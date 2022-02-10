شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن مقتل وإصابة 73 شخصا جراء ألغام الحوثيين فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرصد اليمنى للألغام، المعنى بتوثيق ضحايا الألغام ومخلفات الحرب باليمن، مقتل 36 شخصا وإصابة 37 آخرين نتيجة ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثى خلال شهر يناير الماضى .

وأوضح المرصد – حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – أنه تم توثيق مقتل 30 مدنيا بينهم أطفال معظمهم فى شبوة ثم الحديدة، مأرب والجوف، وإصابة نحو 35 آخرين من المدنيين بعدد من المحافظات .

وأشار إلى أنه تم تسجيل مقتل 6 عاملين فى نزع الألغام وإصابة 2 آخرين أثناء تأديتهم عملهم بمديرية حيس الحديدة وفى محافظة شبوة و حريب بمحافظة مأرب .