شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 1499 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1499 إصابة جديدة مؤكدة و41 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن إجمالى الإصابات بلغ مليونًا و151 ألفًا و81 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 15 ألفًا و698 حالة، منوهة بأنه تم أيضًا تسجيل 2987 حالة تعافٍ ليبلغ الإجمالى مليونًا و112 ألفًا و921 متعافيًا.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن 70 ألفًا و642 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 4 ملايين و933 ألفًا و461 شخصًا.