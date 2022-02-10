شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إطلاق سلسلة «Redmi Note 11» في المملكة بمواصفات قياسية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني فيصل السيف، أنه تم رسمياً إطلاق سلسيلة هواتف Redmi Note 11 في المملكة. وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: “رسميا إطلاق الشاومي Remi Note 11 Pro 5G بمواصفات قياسية كالتالي: – ٤ ألوان – كاميرا 108MP – تصوير ليلي – عدسة واسعة وعدسة مايكرو – الشاشة Amoled والتردد ١٢٠ هرتز #Risetothechallenge”.

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