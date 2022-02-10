شكرا لقرائتكم خبر عن خبير جرائم معلوماتية : 3 «إيموجيز» تعد تحرشًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الجرائم المعلوماتية عضو جمعية مكافحة الاحتيال في المملكة، المعتز كتبي، عن 3 ” إيموجيز” في المراسلات الهاتفية، قد تعرض مرسلها إلى المسألة في حال تضرر الطرف المرسل إليه، إذ يعد متحرشًا.

كما حذر- حسب تصريحاته لصحيفة عكاظ- من أن بعض صور وتعابير المحادثات الإلكترونية (الشات) قد تتحول إلى جريمة تحرش حال رفع دعوى من الطرف المتضرر، محذرا من استخدام التعبيرات الصريحة أو “إيموجي” القلب الأحمر.

وأضاف أنه طبقا لنظام المكافحة يعرف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأوضح أن “الإيموجيز” المرتبطة بنفس هذه المدلولات تدخل ضمن جرائم التحرش، حسب عرف المجتمع مثل استخدام القلب الأحمر والورود الحمراء في محادثات يقصد بها استمالة الطرف الآخر من المحادثة، أو استخدام أشكال تعبيرية ذات دلالة تشبيهية بأعضاء جسدية.

وأكد أن المحاسبة على هذه التجاوزات تتم في حالة الإبلاغ عنها من قِبَل المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية.

وتابع : في حال تنازل المتحرش به فإن للجهات الرسمية السلطة في إيقاع عقوبة الحق العام وفق عقوبات تراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحداهما معا.

وأوضح أن العقوبة قد تصل للسجن مدة خمس سنوات، والغرامة ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحداهما في حالة معاودة الفعل أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي إن كان المجني عليه طفلا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم: أما إن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.