شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمنطقة مكة.. سحب رعدية وغبار لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس في منطقة مكة المكرمة، حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة الجوية تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من “الشعيبة، وثول، وجدة، ورابغ”.

وكان أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس في وقت سابق، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الغربية من وسط المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيَا تخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك الحدود الشمالية (عرعر)، الجوف (سكاكا) وحائل، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.