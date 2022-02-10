شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من برنامج ريف بشأن القطاعات المشمولة بالدعم في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد برنامج ريف القطاعات المشمولة بالدعم في منطقة القصيم، والتي تشمل الحرف اليدوية من الثروة الحيوانية، منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، منتجات سعف النخيل وغيرها.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مواطنة قالت فيه “هل السمن مدعوم في القصيم؟”.

وأجاب برنامج ريف بقوله “الميزة النسبية لمنطقة القصيم تشمل ما يلي:

– الحرف اليدوية من الثروة الحيوانية

– منتجات الفواكه

– مخلفات النباتات والروث الحيواني

– منتجات سعف النخيل

– المنتجات من النباتات

– الحيازات الصغيرة والمتوسطة

– منتجات النحل والعسل