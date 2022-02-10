شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم تعويض من لا يمتلك صكًا من ساكني العشوائيات؟.. أمانة جدة ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد أمين محافظة جدة، صالح التركي، على استسفار حول طريقة تعويض ساكني الأحياء العشوائية التي يتم إزالتها وإعادة تخطيط وتطوير المنطقة تحقيقًا للتنمية العمرانية.

وأوضح “التركي” في مقابلة مع برنامج “الموقف” على قناة “السعودية”، أن الأمر الملكي سهّل كل ما يتعلق بالملكية فكل من له صك أو بيت سيتم تعويضه.

وأضاف “التركي” أن من لا يمتلك صكًا يعتبر معتدي على أراضي حكومية أو أملاك مواطنين، موضحا أنه تم تسهيل آلية التقييم وكل ما يتعلق بإجراءات التمليك، وسيكون التعويض بشكل سريع ومضمون، معقبا: “الدولة لا تأخذ حقوق أحد”.

واستكمل :” يوجد بوابة إليكترونية وعلى كل مواطن وضع أوراقه بها وتتولاها هيئة عقارات الدولة”.

وشدد “التركي” على أن التعويض سيكون سريعا لأن الأمر الملكي أمر بإزالة العقد والإجراءات التي تؤخر التعويض.