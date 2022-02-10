شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات التعليم» تتابع تنفيذ 18 مهمة لطلاب الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، بالإشراف على تنفيذ البرنامج -الذي تم تطبيقه مع بداية العودة الحضورية للطلبة في المدارس الابتدائية- بفاعلية، وقياس نتائجه، ومتابعة عمليات التنفيذ والتقويم التي يقوم فيها المعلم.

وتأتي متابعة تنفيذ 18 مهمة رئيسة لبرنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وذلك على مستوى إدارات التعليم، ومكاتب التعليم، والمدارس، والمعلمين والمعلمات، بما يسهم في تجويد المخرجات التعليمية.

وأوضحت أن ذلك يكون باستخدام أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم الطلبة، على المهارات الأساسية وتقديم التغذية الراجعة لهم، والتعرّف على الفروق الفردية من خلال إجراء الاختبارات التشخيصية والتكوينية واختبارات قياس تحسن المستوى.

ونوهت أنه سيتم تصنيف الطلبة إلى ثلاثة مستويات، هم: دون المتوسط، المتوسط، فوق المتوسط، وإعداد ملف منجز لكل طالب، وتطبيق الخطة العلاجية الواردة من مكتب التعليم، وتفعيل الأنشطة الإثرائية.