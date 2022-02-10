عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عدوى أم فيروس.. إصابة آلاف الأتراك بالقيء والإسهال لسبب غير معروف

الخميس 10 فبراير 2022

الخليج 365

أصيب آلاف المواطنين الأتراك بالقيء والإسهال لسبب غير معروف ما دفع وزارة الصحة للتحرك لتحري الأمر.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي الرسمي "تي آر تي خبر"، الأربعاء.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة التركية، أوفدت فريقا مكونا من ثلاثة خبراء إلى ولاية بيلجيك، غربي البلاد، للوقوف على الأزمة الصحية التي تشهدها المدينة.

جاء ذلك بعد إصابة آلاف الأشخاص في الولاية، بالإسهال والقيء لسبب غير معروف.

وقال مدير قطاع الصحة بالمدينة، فرحات دمقاجي، في تصريحات صحفية، إنه تم أخذ عينات من المياه في المدينة من أجل التحليل لمعرفة السبب.

وأوضح دمقاجي أن التحليلات الميكروبيولوجية المتعلقة بالمياه يتم إجراؤها في أماكن مختلفة من المدينة.

وأكد أن الدراسات تتواصل وتأخذ عينات من المصابين بشكل دوري ومن ثم إرسالها إلى أنقرة، مشيرًا إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي تم الكشف عن تلوث بإحدى مؤسسات المياه بالشرب وتم إبلاغ السلطات المعنية بالوضع.