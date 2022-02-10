شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يصد هجوما للحوثيين فى محافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدت قوات الجيش اليمني، هجوما الحوثى على مواقع الجيش فى جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحوثى حاولت استعادة المواقع التى خسرتها فى منطقة "المدافن" بجبهة الملاحيط بمحور صعدة، مشيرة إلى أن قوات الجيش كبدتها الكثير من الخسائر فى الارواح والعتاد.

وأضافت أن مدفعية الجيش اليمنى مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات التى كانت تحاول إسناد العناصر المهاجمة.

تمكنت قوات الجيش اليمنى من استعادة السيطرة على جبال الهيجة شرق حرض بمحافظة حجة (شمال غرب العاصمة صنعاء).

وذكرت مصادر عسكرية لقناة (الإخبارية اليمنية)، أن قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمني، تواصل تقدمها فى مدينة حرض الحدودية فى محافظة حجة شمال غربى البلاد، لتضييق الخناق على جماعة الحوثي، مضيفة أن القوات قامت بتأمين أحياء المدينة الجنوبية والشرقية، وانتقال المعارك إلى قلب المدينة، مؤكدة تضييق الحصار على الحوثيين داخلها.

وكان قائد المنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى اللواء الركن يحيى حسين صلاح، قد أعلن فى وقت سابق، تطويق المدينة بعد السيطرة على المعسكر المطل على حرض شرقاً.

وأكد، أنه بعد العملية العسكرية التى أطلقتها قوات المنطقة العسكرية باتت المدينة محاصرة، متوعداً جماعة الحوثى بالموت فى حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.