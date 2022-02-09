شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: غدًا سيتم إيداع الدفعة 51 في حسابات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رد برنامج حساب المواطن، على استفسار أحد المواطنين، حول موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين لشهر فبراير.وأوضح الحساب أنه سيتم غدَا 10 فبراير إيداع الدعم في حسابات المستفيدين لهذا الشهر، موضحًا عن الموعد الثابت لإيداعه في كل شهر ميلادي.

وقال “حساب المواطن” عبر موقع التواصل الاجتماعي :” سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة الواحد والخمسون يوم الخميس بتاريخ ” 10 فبراير”.

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