شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من هذا الموعد.. إلزام تسوير الأراضي الفضاء في 6 مدن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه سيتم بدءا من يوليو المقبل إلزام تسوير الأراضي الفضاء في عدد من المناطق.
وأوضحت الشؤون البلدية، أنه “بداية من يوليو المقبل سيتم الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء في مناطق المملكة بهدف تحسين المشهد الحضاري”.
وتشمل المرحلة الأولى بعض المواقع في كل من “الرياض ، مكة ، المدينة ، جدة ، الدمام ، الخبر”.
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