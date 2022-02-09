شكرا لقرائتكم خبر عن «عسيري» يفند 4 مزاعم عن اللقاحات: لم يُرصد أي «زومبي» حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فند د. عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة،على بعض الشائعات غير الصحيحة بشأن اللقاحات.

وقال عسيري، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إن دعوى رفض الاعتماد الطارئ سقطت بحصول أول لقاح كوفيد على الاعتماد الكلي في أغسطس ٢٠٢١م.

وأضاف أن دعوى التعديل الجيني سقطت بمرور سنتين ولم يرصد أي زومبي حول العالم، منوها أن دعوى الإبادة للجنس البشري سقطت بملايين الأرواح التي أنقذها الله بهذه اللقاحات.

وتابع عسيري “دعوى العقم سقطت بعشرات الدراسات التي تنفي ذلك و معدلات الخصوبة خير دليل”.

وختم عسيري بقوله “إن دعوى قتل الرياضيين والمراهقين بالتهاب عضلة القلب بعد إعطاء ملايين الجرعات لم يثبت وفاة واحدة بسبب التهاب عضلة القلب الناجمة عن اللقاح”.