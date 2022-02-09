شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من تشييع جثمان الأمير تركي بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شارك نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في أداء صلاة الميت على صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان – رحمه الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وتوفي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود.

ونعى الأمير فيصل بن تركي الأمير الراحل، وقال في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبدالعزيز وفيصل وسلطان، وخالتي الأميرة لطيفة الفيصل بن عبدالعزيز، وكل من فقده”.