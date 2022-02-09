شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من هجمات شديدة الخطورة تستهدف بياناتك وصورك الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر خبراء التقنية من عمليات احتيال جديدة وشديدة الخطورة تستخدم إصدارا مزيفا من متصفح الويب Chrome الشهير لسرقة الصور الخاصة والشخصية عبر أجهزة أندرويد.

ويوضح خبراء التقنية، أن هجوم الرسائل النصية القصيرة الأخير، يبدأ برسالة نصية بسيطة تشير إلى أنه أرسل طرد إلى المستلم ولكن لم يتم تسليمه، ويتبع ذلك رابط ينقل الضحية إلى صفحة ويب مزيفة حيث يجري حثهم على تنزيل تطبيقات مثل Chrome أو تطبيق “أندرويد” الخاص بشركة التوصيل.

وتبدأ التطبيقات المزيفة بمجرد التثبيت بعد ذلك في نشر البرنامج الضار Roaming Mantis، الذي يمكن أن ينتهي به الأمر إلى إحداث فوضى في الأجهزة وتسليم الملفات الشخصية للغاية إلى القراصنة.

وتنتشر هذه البرمجيات الخبيثة مباشرة إلى ألبوم الصور الخاص بك حيث يكون قادرا تماما على تنزيل كل صورة من صورك وألبوماتك.

ويؤكد فريق الأمن في Kaspersky، الذي اكتشف عملية الاحتيال لأول مرة، إن القراصنة يمكنهم بعد ذلك استخدام هذه الصور لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

وينصح الخبراء بحذف أي رسائل نصية إذا لم تكن متأكدا من مصدرها، ولا تقم بتنزيل أي تطبيقات إلا إذا كنت متأكدا من أنها من مصدر رسمي.