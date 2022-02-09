شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: 70.6 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح ضد "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية أن 70 ألفًا و642 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 4 ملايين و933 ألفًا و461 شخصًا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم/الأربعاء/ - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونًا و691 ألفًا و555 شخصًا، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23 مليونًا و123 ألفًا و202 شخص.

وأضافت أن هناك 4910 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما 6468 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.