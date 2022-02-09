شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تحبط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي فى الديوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية.

وأكدت الخلية في بيان صحفى لها أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية في محافظة الديوانية وأثناء المسح الميداني، المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع في منطقة الاسكان"، مشيرة إلى أنه تم تفكيكها من قبل خبير المتفجرات.