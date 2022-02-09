- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمحطة وقود بـ«حي العزيزية».. والدفاع المدني يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في محطة وقود بحي العزيزية دون وقوع إصابات.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني الأحساء تمكن من إخماد حريق في محطة وقود بحي العزيزية، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمحطة وقود بـ«حي العزيزية».. والدفاع المدني يباشر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.