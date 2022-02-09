شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمحطة وقود بـ«حي العزيزية».. والدفاع المدني يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في محطة وقود بحي العزيزية دون وقوع إصابات.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني الأحساء تمكن من إخماد حريق في محطة وقود بحي العزيزية، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.