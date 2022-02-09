شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نجاح في المملكة اسمها «اللقاح».. كيف تم القضاء على وباء الكوليرا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية اللقاحات في التصدي للأوبئة والأمراض والقضاء عليها والوصول إلى مجتمع صحي وآمن.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: وباء الكوليرا في المملكة! انتهى بفضل الله بقصة نجاح اسمها اللقاح”.

وأوضحت الوزارة أن وباء الكوليرا في أول خمس سنوات من عام 1949 إلى 1952 كان الوفيات قد وصلت لـ 70 ألف، ومع انتشار اللقاحات وفي آخر خمس سنوات من عام 2015 إلى 2019 لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفضل الله.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (3162) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، اليوم الأبعاء، أنه تم تسجيل (4088) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (678,332) حالة ولله الحمد.