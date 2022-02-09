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شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات واسعة.. المملكة الثانية عالميا في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ثمّن مجلس الصحة الخليجي، الجهود التي تقوم بها المملكة، وما حققته وزارة الصحة وكوادرها، خلال مواجهة كورونا.
وأضاف أن من أهم إنجازات المملكة حصول وزارة الصحة على المركز الثاني عالميا، بحسب تصنيف العالمي لوكالة بلومبيرغ، خلال مواجهة الجائحة.
وأوضح أن وزارة الصحة بالمملكة، استطاعت الوصول إلى ما يزيد عن نسبة 90% في تحصين الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر.
كما تم الوصول إلى نسبة 95.9% في رقم التحصين المستهدف، ووصول نسبة التعافي إلى 95.4% من المصابين بالوباء.
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