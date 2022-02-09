شكرا لقرائتكم خبر عن «علاج ربّاني».. إطلاق أول موقع في المملكة للتعافي من «إدمان الإباحية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف مدير برنامج “عفة”، سعود الحساني، عن إطلاق أول موقع للتعافي من الإدمان على مشاهدة المواقع الإباحية في المملكة والخليج، بآلية المساعدة الذاتية خلال شهرين.

وكشف الحساني، عن إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية في المملكة، ومنها برنامج “الخطوات العشر” للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبا.

وأوضح الحساني خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، المذاع على قناة روتانا خليجية أن “الإباحية مشكلة تؤثر على قيم الإنسان وصحته النفسية وإنتاجيته وعطائه، حيث إن أضرار الإباحية تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والمجتمعية، كالتحرش والعنف”.

وقال إن “إدمان المواقع الإباحية ظاهرة عالمية”، مشيرا إلى أن “42 مليار زيارة كانت لأحد المواقع الإباحية في عام 2019″، وموضحا أن ثلث محتوى الإنترنت هو محتوى إباحي.

ولفت إلى أن “متخصصا في الطب النفسي والإدمان الجنسي وضع 10 علامات تحدد مشكلة الإدمان الجنسي، ومنها تكوّن نمط من فقدان السيطرة على السلوك، والهوس بالخيالات الجنسية كوسيلة تأقلم أساسية مع الضغوط”.

وعن المدة الزمنية التي يحتاجها مدمن المواقع الإباحية للتعافي، أوضح الحساني، أن “ذلك يعتمد على حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد وشدتها وطول فترة المشاهدة، فهي مختلفة”.

وأضاف: “لكن هناك من يتحدث عن 90 يوما أو 3 أشهر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرا وبعضهم إلى 5 سنوات حتى يصل الإنسان إلى ممارسة حياته العادية بعيدا عن العادة الإدمانية”.