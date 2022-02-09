شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: 30 وفاة و4 آلاف و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 حالة وفاة و4 آلاف و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن 6 آلاف حالة تماثلت للشفاء، فيما تلقى 59 ألفًا و427 شخصًا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال يوم واحد.

وكانت الصحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، وصول أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من إنتاج شركة "فايزر".

يذكرأن، سجلت عدد من الدول العربية، تباينًا في الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ففى الكويت، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و445 إصابة جديدة، و3 وفيات، و5 آلاف و150 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 574 ألفا و587 حالة، والوفيات إلى 2508 حالات، والشفاء إلى 518 ألفا و170 حالة بنسبة 90.2%.