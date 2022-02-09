شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتسلم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد من بينهم الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم/الأربعاء/، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها - أن السفراء الجدد هم لدول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجيبوتي. وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كل من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية عبد العزيز خلف.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، بلغت أكثر من 96 بالمائة عند غلق مكاتب الاقتراع.

وأوضح شرفي، فى تصريحات صحفية، أن النتائج الرسمية الأولية لهذا الاستحقاق، سيعلن عنها الأحد، بناء على المحاضر الرسمية التى تصل تباعا إلى السلطة الوطنية ، وذلك قبل الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.

كانت انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة قد انطلقت، صباح السبت عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها ٥٨ ولاية.