شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. سائق يتسبب في تصادم بـ«حي السامر» ويهرب من الموقع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، وقوع حادثة تصادم على طريق سريع في حي السامر بمحافظة جدة.

وأظهر المقطع تسبب قائد مركبة في الاصطدام بأخرى وإحداث تلفيات فيها، والهروب من الموقع دون الالتفات إلى صاحب المركبة الأخرى.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق وقواعد المرور لتفادي وقوع الحوادث أو تطبيق الغرامات.