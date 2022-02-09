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شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية بـ«القصيم».. موجة غبار تعيق الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات ا لجوية على منطقة القصيم تستمر لعدة ساعات بمشيئة الله.
وتتمثل الحالة في استمرار العوالق الترابية والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من “الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، رياض الخبراء، ضربة، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء”.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الغربية من وسط المملكة.
في حين تكون السماء غائمة جزئيَا تخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك الحدود الشمالية (عرعر)، الجوف (سكاكا) وحائل، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (جدة).
تنبيه - #منطقة_القصيم - #الأسياح #البدائع #البكيرية #الرس ...+7— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) February 9, 2022
للتفاصيل https://t.co/QXGgM2w09f #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/7GCIzQUNGY
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