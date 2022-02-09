شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر «الدرة» بين المملكة والأردن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل الأردني، علي عضيبات، إن الجهات المختصة في المملكة، أعلنت عن فتح معبر الدرة الحدودي أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع، بعد انتهاء أعمال الصيانة في جانب المملكة.

وأكد- حسب وكالة عمون- أن المعبر جاهز حاليا لاستقبال جميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء، مشيرا إلى أنه بإمكان الأردنيين والسعوديين التوجه الى المعبر.

وأضاف أن وزارة النقل الأردنية تنسق مع كافة الجهات العاملة على معبر الدرة لتقديم كافة التسهيلات للركاب والشاحنات التي تستخدم المعبر.

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح معبر «الدرة» بين المملكة والأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.