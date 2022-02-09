شكرا لقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية”: تسوير الأراضي الفضاء إلزامي اعتبارًا من يوليو المقبل في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، أن تسوير الأراضي الفضاء سيكون إلزاميًا في بعض مناطق المملكة، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضاري، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وأوضحت البلدية والقروية، أن المرحلة الأولى من تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء سيشمل عددًا من الأراضي في مدينة الرياض، منها تلك التي على طريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان، وحتى تقاطع الدائري الجنوبي.

وأضافت أن القرار يشمل أيضًا في مرحلته الأولى عددًا من الأراضي في حاضرة الدمام والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة.