شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ندوة عن اضطراب الهوية الجنسية تثير جدلاً في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثارت ندوة أقامها أخصائيون في القانون وعلم النفس في الكويت، لمناقشة قضية اضطراب الهوية الجنسية من ناحية قانونية وشرعية ونفسية، والعقوبات التي يفرضها القانون الكويتي على هذه الفئة، جدلاً بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأقيمت الندوة مساء أمس الثلاثاء، في جمعية المحامين، حيث عُقدت بمشاركة 5 أخصائيين في القانون وعلم النفس، وذلك لمناقشة طعن قدمه المحامي علي العريان للمحكمة الدستورية بشأن المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بتجريم التشبه بالجنس الآخر.