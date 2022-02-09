شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خففت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا فى سلطنة عمان من الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التخفيف يأتى بعد استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات، حسبما ذكرت وكالة أنباء عمان.

وقد اطّلعت اللجنة العليا على تقارير حول وضع جائحة كورونا التى تشير إلى تسطح المنحنى الوبائى للحالات الإيجابية، ويدعم ذلك استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات، رغم زيادة عدد الحالات المنومة سواء في أجنحة كوفيد-19 أو العناية المركزة؛ وعلى ضوء ذلك اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية على أن يتم العمل بها بدءًا من تاريخ نشر هذا البيان: