شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من «المرور» بشأن إغلاق مدخل تقاطع طريق الملك عبدالله مع «ممشى الهجرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نوهت الإدارة العامة للمرور، بأنه سيتم إغلاق مدخل تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق العباس بن عبادة (ممشى الهجرة) جزئيًا وتحويل حركة السير. وقالت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع فرع شركة المياه الوطنية، بأنه سيتم إغلاق مدخل تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق العباس بن عبادة (ممشى الهجرة) جزئيًا وتحويل حركة السير، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 1443/07/09 هـ، وذلك حسب المخطط المرفق”.

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