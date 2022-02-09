شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الأشخاص المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن الأشخاص المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة، بالتزامن مع بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: ” تعرّف على الأشخاص المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة، لتستعد بشكل جيد لرحلتك، وتقضي رحلة صحية لك ولعائلتك. “.

وتشمل الفئات المسموح لهم بالسفر من المملكة هم:

– المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد- 19)

– من لم يتجاوز 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية

– المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً

– الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)

إجراءات القدوم إلى المملكة -تشمل المواطنين-:

– تقديم نتيجة سلبية لفحص ( ( PCR معتمد خلال ( 48 ( و يستثنى من هم أقل من ( 8) أعوام.

– يُسمح للمواطنين المصابين بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مُضي المدة الزمنية الآتية و لا يلزم إعادة الفحص:

(7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل جرعات اللقاح المعتمدة

(10) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة

نصائح طبية عامة للمسافر:

– قـم بزيـارة عيادات السفر بالمراكز الصحية للتحقق إذا كنت بحاجة لتلقي أي لقاحات للمناطق التي ستزورها او تعديل جرعات الأمراض المزمنة اذا كنت تعاني منها قبـل موعـد السـفر بــ 3 أسـابيع أو شـهر مـن رحلتـك.

– خذ كمية كافية من أدويتك الروتينية لتكفيك طوال رحلتك، خذ وصفة طبية بلائحة أدويتك معك، وأحمل أدويتك في علبها الأصلية.

– اطلـع علـى سياسـة شـركات الطيـران أو المطـارات لنقـل األدويـة، واألدوية المســموح بإدخالهــا فــي حقائبــك.

– الحصول على تقرير حديث ومفصل عن حالتك من طبيبك قبل السفر وخصوصا إذا كنت تعاني من مرض مزمن.

– خذ كمية كافية من أدوات التعقيم والحماية الشخصية.

– خذ حقيبة الإسعافات الأولية.

– التأكد من حمل تأمين صحي شامل وساري المفعول قبل السفر

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

ووفقا لهذه الضوابط، فيشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد – 19) لمن أمضى (3) أشهر من تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاما, أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأكدت الوزارة إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون- بغض النظر عن حالة تحصينهم – بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا.