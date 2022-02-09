شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تكشف حقيقة سقوط «برج سكني» على حفار أثناء عملية هدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت أمانة مدينة جدة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حول سقوط برج سكني على حفار.

وبحسب ما تم تداوله فقد اظهر مقطع الفيديو سقوط البرج على الحفار الذي كان يعمل على هدم العقار.

وقال المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي أن الفيديو ليس من جدة وأن الآلية ليست للأمانة.

وأكد البقمي حرص الأمانة على نشر كل ما يخص المواطنين والمقيمين في المدينة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو ، يظهر لحظة سقوط برج سكني على الحفار، الذي كان يعمل على هدم العقار، ونسبوا الواقعة إلى محافظة جدة، وهو ما نفته الأمانة اليوم.