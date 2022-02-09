شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت الإدارة العامة للجوازات، أنه يمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة.

وأضافت الجوازات عبر حسابها على موقع تويتر، أن هذه الخدمة تمكن أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية خلال فترة التجربة (90 يوماً) لمن لم يصدر له هوية مقيم.

وأوضحت أن شرط الاستفادة من الخدمة، ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وأن لا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة، إضافة إلى خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.