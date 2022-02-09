شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الإجراءات الصحية المتبعة للسفر عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أنه يقبل الفحص السريع الخاص بفيروس كورونا الصادر من السعودية بشرط ألا تتجاوز مدته 48 ساعة.

وقالت المؤسسة في ردها على بعض الاستفسارات عبر حسابها بتويتر: “للسعوديين لا يلزم عمل فحص pcr إضافي، ويكتفى بإحضار الفحص الأول، ولغير السعوديين يلزم عمل فحص pcr إضافي بعد انتهاء مدة الحجر بنتيجة سلبية”.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة إحضار شهادة معتمدة يوضح فيها المسافر نوع الفحص إذا أجرى فحصاً سريعاً، وأكدت المؤسسة أنه لا يوجد أي تغيير في اللقاحات المعتمدة ويجب الحصول على الجرعات المحددة حسب تعليمات الجهات المعنية لدخول غير السعوديين.

وأوضحت المؤسسة أن الأطفال دون سن 16 عامًا لا يلزمهم الحصول على الجرعة التنشيطية لمغادرة المملكة، وأن الفئات المستثناة من فحص pcr عند القدوم إلى المملكة هم دون 8 أعوام للسعوديين وغير السعوديين، وأن مدة صلاحية مسحة pcr للمواطنين البحرينيين عند قدومهم للسعودية 48 ساعة.