شكرا لقرائتكم خبر عن “الشورى” يوافق على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها، اليوم، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في روسيا الاتحادية. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

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