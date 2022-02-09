شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأة في براميل بلاستيكية.. إحباط تهريب أكثر من مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت دوريات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة ، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر ، وضبطها مخبأة في براميل بلاستيكية.

وأوضح أنه قد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.