شكرا لقرائتكم خبر عن “التجارة” تستدعي هذا النوع من الدراجات لخلل يزيد احتمالية وقوع حادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة 45 دراجة هارلي ديفيدسون “Pan America / Sportster S” 2021 .

وجاء ذلك لخلل في لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم القدرة على عرض المعلومات المهمة مثل “عداد السرعة وعلامات التوقف” مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.