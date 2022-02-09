شكرا لقرائتكم خبر عن هل المعاناة التي عاشها الطفل ريان قبل موته ترفع درجته عند الله؟.. “الخثلان” يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن العلماء قد أجمعوا بأن أطفال المسلمين الذين لم ينزل عليهم التكليف وتوفوا هم في الجنة.
وأكد الخثلان، في مقطع فيديو، أن كل طفل مسلم مات قبل البلوغ فهو في الجنة، ويكونون شفعاء لوالديهم يوم القيامة.
واستشهد الخثلان بحديث عائشة رضي الله عنها ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم : “من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة”، فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟، قال: “ومن كان له فرطٌ يا مُوفَّقة”، قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟، قال : ” فأنا فرط أمتي، لن يصابوا بمثلي “.
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