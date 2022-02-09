القبض على 9 مقيمين امتهنوا سرقة الكابلات والأجهزة الكهربائية بالقصيم

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت شرطة منطقة القصيم، القبض على (9) مقيمين سرقوا كابلات وأجهزة كهربائية. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة المنطقة قبضت على (9) مقيمين، (5) من الجنسية الهندية و (4) من الجنسية الباكستانية، سرقوا كابلات وأجهزة كهربائية من مواقع متعددة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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