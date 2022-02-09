شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يكشف حقيقة دمج تطبيقي «أبشر» و«توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، حقيقة الأخبار المتداولة حول دمج تطبيقي «أبشر» و«توكلنا».

وقال الأمير بندر بن عبدالله خلال جلسة حوارية في مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي: إن تصريح أحد الزملاء في وقت سابق كان عفوياً ووجهة نظر فقط، وتناقلته وسائل الإعلام، لكن لا يوجد توجه لشئ من هذا النوع.

وأوضح بحسب “عكاظ”، أن تطبيق «أبشر» له مجاله في خدمات الوزارة، وتطبيق توكلنا له مجاله الوطني المعروف، وبينهما تكامل كبير جداً، وأعتقد أن الوطن بحاجه لهما معاً.

من جهته، أكد مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، أن تطبيقي أبشر وتوكلنا متكاملان مع بعضهما، والفكرة هي التكامل بين التطبيقين، ولكن لا يوجد أي توجه لدمج التطبيقين.