شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يكشف حقيقة دمج تطبيقي «أبشر» و«توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، حقيقة الأخبار المتداولة حول دمج تطبيقي «أبشر» و«توكلنا».
وقال الأمير بندر بن عبدالله خلال جلسة حوارية في مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي: إن تصريح أحد الزملاء في وقت سابق كان عفوياً ووجهة نظر فقط، وتناقلته وسائل الإعلام، لكن لا يوجد توجه لشئ من هذا النوع.
وأوضح بحسب “عكاظ”، أن تطبيق «أبشر» له مجاله في خدمات الوزارة، وتطبيق توكلنا له مجاله الوطني المعروف، وبينهما تكامل كبير جداً، وأعتقد أن الوطن بحاجه لهما معاً.
من جهته، أكد مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، أن تطبيقي أبشر وتوكلنا متكاملان مع بعضهما، والفكرة هي التكامل بين التطبيقين، ولكن لا يوجد أي توجه لدمج التطبيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يكشف حقيقة دمج تطبيقي «أبشر» و«توكلنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.