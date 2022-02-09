شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أبل" تتيح للتجار الأمريكيين الاستعانة بهواتف "آيفون" كآلية للدفع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

أعلنت شركة ”أبل“، اليوم الثلاثاء، أن التجار الأمريكيين سيتمكنون من استخدام هواتف ”آيفون“ كآلية للدفع دون الحاجة إلى معدات إضافية.



ومن المتوقع البدء بتطبيق هذه الخطوة خلال الربيع من شأنها تعزيز موقع الهواتف التابعة للمجموعة الأمريكية العملاقة في قطاع الدفع عبر الأجهزة المحمولة الآخذ في التوسع.

حتى الآن، لا تقدم أبل خدمات الدفع سوى للمشترين عبر تطبيق ”Apple Pay“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

ولقبول المدفوعات عن طريق أجهزة ”آيفون“، كان على التاجر أن يجهزها بقطع خارجية تبيعها شركات أخرى.

ومع ذلك، من الواضح أن المجموعة العملاقة لا تنوي تحويل نفسها إلى شركة للمدفوعات، وستواصل الاستعانة بمنصات تابعة لجهات خارجية، مثل Stripe التي ستصبح الشريك الأول لشركة أبل في هذه الخدمة التجارية الجديدة المسماة ”Tap to Pay“.

بالإضافة إلى المدفوعات من خلال ”Apple Pay“، سيتمكن التجار أيضا من قبول الدفع باستخدام بطاقات لا تلامسية من خلال جهاز ”آي فون“ بسيط، وفق بيان نشرته المجموعة الثلاثاء.

وأشارت ”أبل“ إلى أنها ستتعاون مع المشغلين الرئيسيين لبطاقات الائتمان ”Mastercard“ و“Visa و“American Express وDiscover“.

وليست ”أبل“ أول مجموعة تحوّل هاتفها الذكي الرائد إلى آلية للدفع دون معدات إضافية. فقد أطلقت شركة ”Samsung“ الكورية الجنوبية خطوة مشابهة في تشرين الأول/أكتوبر/ تشرين الثاني عام 2019.

في سياق متصل، أعلنت شركة ”أبل“ قبل أيام، عزمها طرح هاتف ”آيفون SE 5G“ الجديد إضافة إلى جهاز ”آيباد“ محدث، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

وبحسب الوكالة، فإن هذا الإعلان يمثل أول حدث رئيس للشركة منذ إطلاقها سلسلة حواسبها المحمولة الفريدة، ”MacBook Pro“ للمرة الأولى في أكتوبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه ”من المتوقع أن يتم تقديم الأجهزة الجديدة في حدث افتراضي عبر الإنترنت، وإنه بالنظر إلى أن التوقيت المخطط لا يزال على بعد أكثر من شهر، فقد تتغير خطط الشركة في مواجهة تأخيرات الإنتاج أو تغييرات أخرى“.

وسيكون الهاتف الجديد أول تحديث لطراز ”iPhone SE“ خلال عامين، حيث يأتي بترقيات ومميزات إضافية، مثل دعم شبكات الجيل الخامس ”5G“ وكاميرا محسّنة ومعالج أسرع.

وتسود توقعات بأن يكون تصميم الهاتف الاقتصادي من أبل نفسه مشابهًا للإصدار الحالي الذي ظهر للمرة الأولى في نيسان/ أبريل 2020.

أما عن جهاز ”آيباد“ الجديد فسيكون تحديثًا أيضاً للطراز ”iPad Air“ وسيأتي بمعالج أسرع يدعم أيضاً ”5G“.

وتخطط الشركة لإطلاق جهاز ”Mac“ جديد برقائق مبتكرة في مارس/آذار المقبل، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن إطلاقه في الحدث ذاته.