شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تطلب من الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها لحل الأزمة الإنسانية باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لحل الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن منذ سبع سنوات .

وأكد المبعوث الأمريكي لليمن، ليندركينج ، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، على استمرار واشنطن في العمل من أجل تحقيق حوار وتوافق يقوده اليمنيون بمساعدة المجموعات الدولية .

وكان المبعوث الأمربكي لليمن قد ذكر سابقا خلال جولته الأخيرة إلى منطقة الخليج العربي، أنه لا بديل عن الحوار والتفاوض للوصول إلى حل للأزمة اليمنية التي بلغت عامها السابع ولا مكان لأي حلول عسكرية للأزمة، وأكد المسؤولون الأمريكيون مرارا أن الاعتداءات التي يقودها الحوثيون لا تؤدى إلا لمزيد من المعاناة والتوتر في بلد يسير باتجاه أزمة إنسانية قاتلة .

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد قدمت 806 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لليمن منذ بداية العام المالي 2021، كما قدمت أيضا أكثر من أربعة مليارات دولار بشكل إجمالي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني منذ بدء الأزمة الحالية في أواخر عام 2014.